Aaron Eckhart kontra rekiny - zobacz zwiastun "Deep Water"

Magenta Light Studios udostępniło zwiastun filmu Deep Water. Projekt ten to typowy survival horror z elementem katastrofy. W rolach głównych gwiazdy, nominowany do Złotego Globu Aaron Eckhart oraz laureat Oscara Ben Kingsley.

Film ma trafić do kin 1 maja 2026 roku, rywalizując bezpośrednio z komedią Diabeł ubiera się u Prady 2 oraz animacją Folwark Zwierzęcy. Polska data debiutu Deep Water nie została jeszcze potwierdzona.

Lot z Los Angeles do Szanghaju kończy się katastrofą. Samolot rozbija się nad Pacyfikiem, a ocalali dryfują we fragmencie rozbitej maszyny. Szybko odkrywają, że nie są sami i muszą przetrwać na pełnym morzu, w wodach którego roi się od wygłodniałych rekinów.

Zwiastun ukazuje Eckharta i Kingsley’a, którzy wcielają się w pilotów. Materiał podkreśla niektóre pełne napięcia sceny akcji filmu, w tym początek katastrofy.

W filmie występują także Molly Belle Wright, Angus Sampson, Kelly Gale i Li Wenhan. Deep Water wyreżyserował Renny Harlin. Harlin jest najbardziej znany ze swojej pracy przy filmach takich jak Szklana pułapka 2 czy Na krawędzi. Nadchodzący film nie będzie jednak pierwszym spotkaniem reżysera z "movie shark". W 1999 roku wyreżyserował bardzo dobrą Piekielną głębię.

Źrodło: ComingSoon