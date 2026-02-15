Gillian Anderson w nowym horrorze - pierwszy teaser i data premiery 0

Pierwszy oficjalny teaser filmu zaprezentowała platforma Mubi, choć nie zdradza on zbyt wiele. Zapowiedź skupia się głównie na obsadzie, w której znalazło się kilka głośnych nazwisk, oraz zapowiada nowy rodzaj horrorowego remake’u autorstwa Schoenbrun. Teenage Sex and Death at Camp Miasma trafi na ekrany 7 sierpnia 2026 roku. Teaser można obejrzeć poniżej.

Co wiemy o Teenage Sex and Death at Camp Miasma?

Queerowa reżyserka realizująca sequel slasherowej serii popada w obsesję na punkcie obsadzenia oryginalnej ‘final girl’, co prowadzi obie kobiety do psychologicznego i seksualnego chaosu – czytamy w oficjalnym opisie filmu.

Wcześniej Schoenbrun określała projekt jako Portret kobiety w ogniu osadzony w sequelu Piątku trzynastego. Poza tymi informacjami fabuła pozostaje w dużej mierze tajemnicą,.

W rolach głównych występują – Hannah Einbinder oraz Gillian Anderson, a towarzyszą im Amanda Fix, Arthur Conti, Eva Victor, Zach Cherry, Sarah Sherman, Patrick Fischler, Dylan Baker, Jasmin Savoy Brown, Quintessa Swindell, Kevin McDonald oraz Jack Haven.

Poprzedni film Schoenbrun, W blasku ekranu, miał premierę wcześniej w tym roku nakładem A24 i odniósł sukces zarówno artystyczny, jak i komercyjny, zarabiając 5,3 mln dolarów w box office.

Źrodło: ComingSoon