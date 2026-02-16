Zwiastun "The Audacity" ujawniony. Duet Galifianakis–Magnussen wraca na ekran 0

AMC i AMC+ udostępniły oficjalny teaser oraz datę premiery The Audacity, swojego najnowszego dramatu osadzonego w realiach Doliny Krzemowej. W rolach głównych występują laureat nagrody Emmy Zach Galifianakis oraz Billy Magnussen.

Serial jest dziełem scenarzysty i producenta Jonathan Glatzer, znanego z cenionej pracy przy takich hitach jak Zadzwoń do Saula i Sukcesja.

Opis oficjalny

Akcja serialu toczy się wewnątrz bańki Doliny Krzemowej i przygląda się wypaczonym marzeniom, rozdętym ego oraz etycznym uchybieniom samozwańczych wynalazców przyszłości. W świecie cynicznych miliarderów, psychiatro-guru, biohackujących się tech-braci, laboratoriów AI oraz rozczarowanych nastolatków ‘w elitarnych szkołach prywatnych, bezczelny CEO firmy zajmującej się eksploracją danych próbuje zamienić wiedzę i wpływy w zysk oraz władzę. Ten mrocznie komediowy dramat konfrontuje widzów z rzeczywistością, prywatnością i złudzeniami napędzającymi nasz nieustannie zmieniający się świat.

The Audacity to ośmioodcinkowy serial, którego premiera odbędzie się w niedzielę, 12 kwietnia 2026 roku. Nowe odcinki będą emitowane co tydzień, w niedziele.

W głównych rolach występują: Magnussen jako Duncan Park, Galifianakis jako Carl Bardolph, Sarah Goldberg jako dr JoAnne Felder, Lucy Punch jako Lili Park-Hoffsteader, Simon Helberg jako Martin Phister, Rob Corddry jako Tom Ruffage, Meaghan Rath jako Anushka Bhattachera-Phister, Paul Adelstein jako dr. Gary Felder, Everett Blunck jako Orson Stern, Thailey Roberge jako Tess Phister oraz Ava Marie Telekas Jamison jako Park-Hoffsteader. Gościnnie wystąpi Randall Park jako Gabe — bezwzględny dyrektor finansowy operacji wydobywania danych.

Źrodło: ComingSoon