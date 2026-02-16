Stephen Amell gwiazdą rebootu "Słonecznego patrolu" od FOX 0

FOX około roku temu złożył zamówienie na reboot hitowego serialu XX wieku Słoneczny patrol. Przez ten czas o projekcie była cisza. Teraz jednak ruszył on pełną parą, na początek ogłaszając główną gwiazdę. To Stephen Amell, aktor znany z serialu Arrow.

Amell jest pierwszą potwierdzoną osobą, która wystąpi w reboocie. Zagra on Hobiego Buchannona, dorosłą wersję bohatera, w którego w oryginalnym serialu wcielał się Jeremy Jackson. Hobie jest teraz managerem grupy ratowników znanych jako "Słoneczny patrol" podążając śladami swojego legendarnego ojca – Mitcha. Jego świat wywraca się do góry nogami, kiedy poznaje Charlie, swoją córkę znajdującą się u progu dorosłości. Młoda kobieta chce kontynuować dziedzictwo rodziny Buchannonów i zostać członkiem "Słonecznego patrolu" wraz z Hobiem.

McG podpisał kontrakt na bycie reżyserem i producentem wykonawczym pierwszego odcinka serialu, który jak wynika z opisu fabuły jest mniej rebootem, a bardziej kontynuacją oryginału.

Prace na planie rozpoczną się w marcu na Venice Beach w Los Angeles, a dodatkowe zdjęcia będą realizowane na terenie studia Fox w Century City. FOX zamówił 12-odcinkowy pierwszy sezon.

W szczytowym okresie Słoneczny patrol był numerem jeden najchętniej oglądanych programów na świecie. Emitowano go w ponad 200 krajach i docierał do ponad miliarda widzów tygodniowo dając wstęp do Hollywood jego gwiazdom – Pameli Anderson i Davidowi Hasselhoffowi.

Źrodło: Variety