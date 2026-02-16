Najlepsza droga do spadku to zemsta - Glen Powell w zwiastunie "Przepisu na morderstwo" 0

Trup ściele się gęsto kiedy najlepszy sposób na odziedziczenie fortuny, to… efektywne i efektowne "przycinanie gałęzi drzewa genealogicznego". Tak właśnie dzieje się w polskim zwiastunie filmu Przepis na morderstwo z Glenem Powellem w roli głównej.

Wydziedziczony przez swoją bajecznie bogatą rodzinę Becket Redfellow (Glen Powell) postanawia za wszelką cenę odzyskać należną mu fortunę. Na drodze do celu stoi jednak „tylko” jedna przeszkoda – musi po kolei wyeliminować siedmioro krewnych. W bezwzględnej grze o wart 28 miliardów dolarów spadek nie ma miejsca na skrupuły, a każdy krok Becketa wciąga go coraz głębiej w niebezpieczną spiralę intryg i manipulacji. Jego działania splatają się w morderczo zabawną opowieść, pełną nieprzewidywalnych zwrotów akcji, tworzących perfekcyjnie poprowadzoną rozgrywkę.

To stylowy, pełen napięcia thriller, który wciąga widza w mroczny świat zemsty, chciwości i rodzinnych sekretów. W rolach głównych wspomniany już Powell oraz Margaret Qualley, Ed Harris, Jessica Henwick, Topher Grace, Bill Camp oraz Zach Woods. Za kamerą stanął John Patton Ford, twórca nagrodzonego Independent Spirit Award debiutu Na złej drodze. Odpowiada on również za scenariusz.

Przepis na morderstwo wejdzie do polskich kin już 10 kwietnia 2026 roku.

Źrodło: Kino Świat