Realizacja marzeń ma swoją złowrogą cenę - zwiastun horroru "Obsesja" 0

Uważaj o czym marzysz, bo czasem cena realizacji marzenia może być zbyt wysoka… Tylko Hity prezentują polski zwiastun Obsesji, jednego z najbardziej wyczekiwanych horrorów tego roku.

Wczytywanie... Michael Johnston, "Obsesja"

Horror miał swoją premierę w sekcji midnight Festiwalu Filmowego w Toronto, następnie przyciągnął komplety widzów na Fantastic Fest oraz zdobył Nagrodę Publiczności na festiwalu w Sitges.

O czym opowie "Obsesja"?

Bear (Michael Johnston) platonicznie zakochany w swojej przyjaciółce Nikki (Inde Navarrette), chce zdobyć serce ukochanej i postanawia spełnić swoje marzenie za pomocą taniej zabawki spełniające życzenia "One Wish Willow". Zabawka naprawdę działa i chłopak otrzymuje dokładnie to, o co prosił, ale wkrótce odkrywa, że niektóre pragnienia mają mroczną, złowrogą cenę.

Poniżej wspomniany zwiastun:

Za scenariusz i reżyserię horroru odpowiada Curry Barker. Obsesja jest dla niego pierwszym tak dużym pełnometrażowym projektem. Wcześniej pracował głównie z krótkim metrażem. Producentami filmu są Jason Blum, James Harris, Haley Nicole Johnson i Christian Mercuri. Obsadę uzupełniają Cooper Tomlinson, Haley Fitzgerald, Andy Richter i Megan Lawless.

Obsesja zawita w polskich kinach już od 15 maja 2026 roku.

Źrodło: Tylko Hity