Realizacja marzeń ma swoją złowrogą cenę - zwiastun horroru "Obsesja" 0
Uważaj o czym marzysz, bo czasem cena realizacji marzenia może być zbyt wysoka… Tylko Hity prezentują polski zwiastun Obsesji, jednego z najbardziej wyczekiwanych horrorów tego roku.
Horror miał swoją premierę w sekcji midnight Festiwalu Filmowego w Toronto, następnie przyciągnął komplety widzów na Fantastic Fest oraz zdobył Nagrodę Publiczności na festiwalu w Sitges.
O czym opowie "Obsesja"?
Bear (Michael Johnston) platonicznie zakochany w swojej przyjaciółce Nikki (Inde Navarrette), chce zdobyć serce ukochanej i postanawia spełnić swoje marzenie za pomocą taniej zabawki spełniające życzenia "One Wish Willow". Zabawka naprawdę działa i chłopak otrzymuje dokładnie to, o co prosił, ale wkrótce odkrywa, że niektóre pragnienia mają mroczną, złowrogą cenę.
Poniżej wspomniany zwiastun:
Za scenariusz i reżyserię horroru odpowiada Curry Barker. Obsesja jest dla niego pierwszym tak dużym pełnometrażowym projektem. Wcześniej pracował głównie z krótkim metrażem. Producentami filmu są Jason Blum, James Harris, Haley Nicole Johnson i Christian Mercuri. Obsadę uzupełniają Cooper Tomlinson, Haley Fitzgerald, Andy Richter i Megan Lawless.
Obsesja zawita w polskich kinach już od 15 maja 2026 roku.
