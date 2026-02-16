Adaptacja gry "Dead by Daylight" ma scenarzystów. Producentem James Wan 0

Trzy lata po pierwszych informacjach na temat planowanego przeniesienia na ekran popularnej serii gier wideo z gatunku survival horror "Dead By Daylight", mamy obiecującą aktualizację statusu rozwoju projektu. Ma on wybranych scenarzystów.

Długo trwał wybór, ale patrząc po angażu został on dobrze przemyślany. Scenariusz adaptacji napiszą David Leslie Johnson-McGoldrick i Alexandre Aja. Obaj panowie mają na swoim koncie po kilka dobrych horrorów. Johnston-McGoldrick może pochwalić się pracą nad poważnymi seriami: Obecność, Sierota. Ma także na swoim koncie horror skierowany do nieco młodszej widowni – Dziewczyna w czerwonej pelerynie. Aja zaś w swoim porfolio ma scenariusz do Wzgórza mają oczy, Luster czy Pełzającej śmierci.

Aktualnie do projektu nie został zaangażowany jeszcze reżyser. Adaptacja nie ma także wyznaczonej daty premiery. Za przeniesienie gry Dead By Daylight na szklany ekran odpowiadają ludzie z Blumhouse i Atomic Monster. Są to studia specjalizujące się w gatunku horroru, które w ostatnich latach umocniły swoją pozycję na rynku wypuszczając wiele świetnych tytułów.

Dead By Daylight to internetowa gra wieloosobowa, która zadebiutowała w 2016 roku. Ma tryb rozgrywki wieloosobowej. Drużyna złożona z czterech graczy musi uciec przed kontrolowanym przez gracza zabójcą, który chce poświęcić ich dla złoczyńcy zwanego "Bytem". Od momentu premiery gra sprzedała się w ponad 60 mln egzemplarzy.

Źrodło: ComingSoon