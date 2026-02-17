Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"Zwierzogród 2" najbardziej kasowym filmem animowanym w historii polskiego box office'u! 0

"Zwierzogród 2", druga część kultowej animacji The Walt Disney Animation Studios, zgromadził 3 miliony widzów w polskich kinach! Produkcja osiągnęła także rekordowe wpływy ze sprzedaży biletów (75 milionów zł.), zostając najbardziej kasowym filmem animowanym w historii rodzimego box office.

Od chwili pojawienia się na wielkim ekranie "Zwierzogród 2" cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, czego odzwierciedleniem jest nie tylko wysoka frekwencja w kinach, ale i doskonałe opinie widzów oraz krytyków.

Kiedy w tętniącym życiem Zwierzogrodzie pojawia się tajemniczy gad, miasto pogrąża się w chaosie. Detektywi Judy Hopps i Nick Bajer stają przed najtrudniejszą sprawą w swojej karierze. Trop prowadzi ich do nieznanych, fascynujących zakątków miasta, gdzie będą musieli działać pod przykrywką. Ich relacja zostaje wystawiona na próbę, a stawka rośnie z każdą chwilą.

Reżyserami filmu są laureaci Oscara® Jared Bush (współreżyser i współscenarzysta "Zwierzogrodu", reżyser i współscenarzysta "Naszego magicznego Encanto") oraz Byron Howard (reżyser "Zwierzogrodu" i "Naszego magicznego Encanto"). Scenariusz napisał Jared Bush, a za produkcję odpowiada Yvett Merino, nagrodzona Oscarem producentka "Naszego magicznego Encanto".

W polskiej wersji językowej głosu bohaterom użyczyli m.in.: Julia Kamińska, Paweł Domagała, Maciej Stuhr, Paweł Deląg, Bartosz Wesołowski.

A czy Wy odwiedziliście kino i obejrzeliście animację Disneya na wielkim ekranie?

Źrodło: Walt Disney Studios Motion Pictures Poland - informacja prasowa