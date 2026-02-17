Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Lucasfilm i Disney prezentują pełny zwiastun filmu "The Mandalorian and Grogu" 0

Lucasfilm i Disney udostępnili pełny zwiastun nowego filmu z uniwersum "Star Wars", czyli "The Mandalorian and Grogu". Zapowiedź znajdziecie w dalszej części artykułu.

Początkowo projekt planowany był jako czwarty sezon serialu, jednak w wyniku strajków z 2023 roku zdecydowano o jego przekształceniu w pełnometrażową produkcję. W filmie pojawi się nowa wersja statku Razor Crest. Dodatkowo będzie to pierwszy film ze świata "Star Wars" na dużym ekranie od 2019 roku.

Choć oficjalny opis fabuły nie został jeszcze ujawniony, zwiastun pokazuje Mandalorianina w poszukiwaniu Hutta, podczas gdy resztki Imperium snują swoje intrygi. Pojawiają się również znane postacie z serialu animowanego.

Pedro Pascal ponownie wciela się w rolę Dina Djarina, a towarzyszy mu Sigourney Weaver jako Ward, weteranka Rebelii, obecnie pułkownik prowadzący Adelphi Rangers z Nowej Republiki. W obsadzie znaleźli się także Jeremy Allen White jako Rotta, syn Jabbiego Hutta, oraz Jonny Coyne jako władca kontrolujący część pozostałości Imperium.

"The Mandalorian and Grogu" trafi do kin 22 maja 2026 roku.

Źrodło: Disney