Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Frederick Wiseman nie żyje. Legenda kina dokumentalnego miała 96 lat 0

Świat filmu pożegnał jednego z najważniejszych twórców XX i XXI wieku. Frederick Wiseman, reżyser uważany za jednego z najwybitniejszych twórców dokumentalnych, zmarł w wieku 96 lat. Jego śmierć oznacza koniec epoki w kinematografii dokumentalnej, której formę i estetykę Wiseman na zawsze zmienił.

Wczytywanie...

Wiseman był pionierem dokumentu obserwacyjnego, który badał życie instytucji z niezwykłą precyzją i empatią. Jego filmy, takie jak "Titicut Follies", "Near Death", "Law & Order", "Welfare" czy "Przemoc w rodzinie", odsłaniały struktury władzy, codzienność i ludzką wrażliwość w różnych kontekstach społecznych. Jego podejście do kina dokumentalnego wyznaczyło standardy, które wciąż inspirują twórców na całym świecie.

Nawet w ostatnich latach Wiseman pozostawał aktywny artystycznie. Jego finalny film, czterogodzinny "Menu przyjemności", pokazał, że twórca nie stracił wizji ani zdolności do obserwacji. W wywiadzie z zeszłego roku przyznał jednak, że ze względu na wiek i zdrowie nie będzie kontynuował pracy nad nowymi projektami.

Siedem dekad kariery Wisemana pozostawiło po sobie dziesiątki dzieł, które redefiniowały kino dokumentalne.

Źrodło: Deadline