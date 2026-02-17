Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Sequel filmu "Godzilla Minus One" z nowym kaiju? Wyciekł potencjalny opis fabuły!

W sieci pojawił się nieoficjalny opis fabuły "Godzilla Minus Zero", kontynuacji nagrodzonego Oscarem widowiska "Godzilla Minus One". Choć szczegóły nie zostały potwierdzone przez studio, przeciek rzuca światło na kierunek, w jakim reżyser Takashi Yamazaki ma rozwijać autorską odsłonę uniwersum Toho.

Pierwsza część została entuzjastycznie przyjęta przez krytyków i widzów, inkasując 116 mln dolarów przy budżecie szacowanym na 10–15 mln. Produkcja zdobyła również Oscara za najlepsze efekty specjalne.

Zgodnie z krążącym w branży opisem, akcja ma rozgrywać się po wydarzeniach z pierwszego filmu. Kōichi Shikishima próbuje odbudować życie rodzinne u boku Noriko (ponownie Minami Hamabe) i młodej Akiko (Sae Nagatani), odcinając się od traum wojny i starcia z potworem. Niestety Godzilla powraca w pełni zregenerowany, większy i bardziej niszczycielski. Równocześnie w okolicach Aokigahary, u podnóża góry Fuji zaczyna budzić się coś "starożytnego", co sugeruje wprowadzenie drugiego kaiju. W obliczu zagrożenia bohater ponownie staje do walki, tym razem przy wsparciu sił japońsko-amerykańskich.

Fani spekulują, że drugim kaiju może być nowa interpretacja Mothry. Niewykluczone jednak, że twórcy zdecydują się na zupełnie nowego potwora, podobnie jak serial "Monarch: Dziedzictwo potworów", który wprowadził do kanonu autorskiego Tytana X. Ewentualne pojawienie się Mothry byłoby znaczącym krokiem w stronę budowy autorskiego uniwersum Toho, które jest alternatywą dla amerykańskiego MonsterVerse.

"Godzilla Minus Zero" ma trafić do japońskich kin 3 listopada. Trzy dni później odbędzie się premiera amerykańska.

Źrodło: sffgazette.com