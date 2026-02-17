Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Ruszyły zdjęcia do adaptacji "Maski Czerwonego Moru" z Mikey Madison i Léą Seydoux 0

Ruszyły zdjęcia do filmowej adaptacji opowiadania "Maska Czerwonego Moru" autorstwa Edgara Allana Poe. Projekt powstaje dla studia A24, które rozwija go wspólnie z Picturehouse. Reżyserem i scenarzystą filmu jest Charlie Polinger.

Informacja o rozpoczęciu produkcji została potwierdzona wraz z publikacją pierwszego zdjęcia zza kulis – fotografii klapsa filmowego z grafiką promocyjną, sugerującą chłodną, niepokojącą estetykę projektu.

W obsadzie znaleźli się Mikey Madison, Benedict Wong oraz Léa Seydoux. Madison zastąpiła wcześniej rozważaną do głównej roli Sydney Sweeney, która musiała zrezygnować z projektu z powodu konfliktu harmonogramów. Według wcześniejszych doniesień Madison wcieli się w podwójną rolę bliźniaczek – jednej z wyższych sfer oraz drugiej, wychowanej wśród ludu.

Fabuła ma rozwijać motyw znany z oryginału Poego. Książę izoluje elitę w swoim zamku, gdy kraj pustoszy epidemia Czerwonej Śmierci. Filmowa wersja ma jednak rozwinąć historię o wątki zemsty, dekadencji i politycznych intryg, a także mocniej wyeksponować postać zaginionej bliźniaczki, która przedostaje się do zamkniętego świata arystokracji.

Na tym etapie nie ujawniono jeszcze daty premiery.

Źrodło: The Hollywood Reporter