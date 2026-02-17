McKenna Grace z główną rolą w serialu aktorskim o "Scooby-Doo" 0

McKenna Grace jest pierwszą osobą w obsadzie nadchodzącego aktorskiego serialu o Scooby-Doo od Berlanti Productions i Netflixa. Trwają poszukiwania pozostałych członków Brygady Detektywów.

McKenna Grace wcieli się w postać młodej Daphne Blake w ośmioodcinkowym serialu, który Netflix zakupił w marcu 2025 roku. Projekt realizowany jest przez Midnight Radio, Berlanti Productions i Warner Bros. Television.

Napisana przez Josha Appelbauma i Scotta Rosenberga z Midnight Radio na podstawie postaci stworzonych przez studio Hanna-Barbera, jeszcze niezatytułowana seria Scooby-Doo tworzy historię początków grupy Mystery Inc. Zobaczymy jak połączą oni swoje siły po raz pierwszy, by rozwiązać nawiedzoną sprawę, która wszystko zapoczątkowała.

Podczas letniego obozu starzy przyjaciele Shaggy i Daphne zostają uwikłani w przejmującą zagadkę dotyczącą samotnego, zaginionego szczeniaka doga niemieckiego, który mógł być świadkiem nadprzyrodzonego morderstwa. Razem z pragmatyczną i uczoną miejscową Velmą oraz dziwnym, ale przystojnym nowym chłopakiem, Freddym, postanawiają rozwiązać sprawę, która wciąga ich wszystkich w przerażający koszmar, grożący ujawnieniem wszystkich ich sekretów – czytamy w oficjalnym opisie fabuły serialu.

Źrodło: Variety