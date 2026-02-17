"Carrie" od Amazona z premierą w IV kwartale 0

Nadchodząca adaptacja powieści Stephena Kinga "Carrie" powstająca dla Prime Video otrzymała dość sprecyzowane okno premiery. Reboot, który niedawno zakończył produkcję zadebiutuje jesienią tego roku.

Katee Sackhoff ujawniła, że nadchodząca seria ma mieć premierę w październiku 2026 roku. Aktorka podzieliła się aktualizacją podczas występu na Fan Expo Vancouver, gdzie omówiła projekt i potwierdziła termin premiery.

Sackhoff podczas panelu nie zdradziła żadnych fabularnych elementów, twierdząc, że nie może nic powiedzieć. Przyznała jednak, że adaptacja będzie zawierać elementy tradycyjnie kojarzone z "Carrie".

To znaczy, to Carrie. Jest ogień… Może być trochę krwi. Tak, po prostu jestem podekscytowana. Spodoba się Wam to. powiedziała.

Ośmioodcinkowa adaptacja zakończyła produkcję w październiku 2025 roku. Tytułową rolę odgrywa Summer Howell. W obsadzie znajdzie się także Siena Agudong, Matthew Lillard, Samantha Sloyan, Alison Thornton, Thalia Dudek, Siena Agudong i Amber Midthunder. Scenarzystą, producentem wykonawczym, showrunnerem i reżyserem wybranych odcinków Carrie jest Mike Flanagan, który na swoim koncie ma wiele dobrych projektów grozy.

Carrie na nowo przedstawi hsitorię niedopasowanej do reszty licealistki, która spędziła życie w odosobnieniu ze swoją dominującą matką. Po nagłej śmierci ojca Carrie musi zmierzyć się z wyzwaniami związanymi z szkołą, nękaniem jej i nagłym pojawieniem się tajemnicznych mocy telekinetycznych.

