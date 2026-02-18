Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Paramount nie rezygnuje z filmu "Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin" 0

Zapowiedziana w 2024 roku przez Paramount Pictures adaptacja komiksu "Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin" miała być wyraźnym odejściem od dotychczasowych odsłon marki – mroczną, brutalną historią z kategorią R, opartą na cenionej miniserii wydawnictwa IDW Publishing z 2020 roku.

Projekt opowiada o dystopijnej przyszłości, w której przy życiu pozostaje tylko jeden z Wojowniczych Żółwi Ninja. Zniszczony Nowy Jork staje się areną jego samotnej walki o sprawiedliwość i zemstę. Bohater mierzy się z wnukiem Shreddera oraz jego syntetycznymi oddziałami, korzystając z arsenału należącego do całej czwórki braci. Historia była postrzegana jako naturalne i dojrzałe rozwinięcie marki, skierowane do fanów, którzy dorastali wraz z franczyzą.

Za scenariusz odpowiadał Tyler Burton Smith, natomiast w gronie potencjalnych reżyserów wymieniano Ilyę Naishullera. W listopadzie ubiegłego roku produkcja została jednak wstrzymana. Studio zdecydowało się nadać priorytet bardziej familijnemu rebootowi serii, rozwijanemu po sukcesie animowanego filmu "Wojownicze Żółwie Ninja: Zmutowany chaos".

W rozmowie z "Entertainment Weekly" współtwórcy komiksu, Kevin Eastman i Tom Waltz, podkreślili jednak, że projekt nie został definitywnie skasowany. Eastman zaznaczył, że film jest raczej opóźniony w czasie niż anulowany. Według niego zarówno Viacom, jak i Nickelodeon oraz Paramount Pictures wciąż dostrzegają potencjał historii i świadomość silnego wsparcia fanów dla "Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin".

Twórca wskazał również na równoległy rozwój bardziej komediowej i młodzieżowej linii filmów realizowanych przez wytwórnię Point Grey Pictures Setha Rogena i Evana Goldberga, odpowiedzialną za "Wojownicze Żółwie Ninja: Zmutowany chaos". Jak podkreślił, oba kierunki mogą funkcjonować równolegle.

Na ten moment studio nie ogłosiło nowych dat ani decyzji produkcyjnych. Wypowiedzi twórców sugerują jednak, że mroczna adaptacja pozostaje w planach długoterminowych, a jej realizacja może zależeć od dalszego rozwoju filmowego uniwersum.

Źrodło: Entertainment Weekly