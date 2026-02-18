Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"Wichrowe Wzgórza" dzielą publiczność. Margot Robbie zabrała w tej sprawie głos 0

Wczytywanie...

Joel Edgerton moderował dyskusję, a jednym z kluczowych tematów była producentska perspektywa Robbie i jej podejście do widowni.

Nowe "Wichrowe wzgórza" zadebiutowały na pierwszym miejscu krajowego box office’u, jednak film od początku budzi mieszane reakcje, zarówno wśród krytyków, jak i publiczności. To kolejny projekt Fennell wyprodukowany przez Robbie, który wywołuje skrajne opinie.

Aktorka i producentka podkreśliła, że odbiór widowni jest dla niej kluczowy na każdym etapie pracy nad filmem. Jak zaznaczyła, nigdy nie zastanawia się na planie, jak dany element zostanie oceniony przez krytyków, bowiem interesuje ją przede wszystkim emocjonalna reakcja publiczności. W jej ocenie filmy powinny powstawać z myślą o widzach, którzy kupują bilety.

Robbie zwróciła również uwagę na sposób pracy Fennell, wskazując, że reżyserka konsekwentnie stawia na doświadczenie emocjonalne ponad intelektualną konstrukcję czy formalny koncept. Jej zdaniem to podejście, nawet kosztem efektownych pomysłów, pozwala budować silniejsze zaangażowanie odbiorców.

A czy Wy już widzieliście "Wichrowe wzgórza" w reżyserii Emerald Fennell?

Źrodło: GQ Australia