Chris Hemsworth wypowiedział się na temat przyszłości Thora 0

Jeszcze pół roku temu Chris Hemsworth nie był przekonany, co czeka jego bohatera po nadchodzącym widowisku "Avengers: Doomsday". W rozmowie z "BBC" w sierpniu aktor przyznawał, że przyszłość Thora pozostaje niejasna, a Marvel Studios dopiero analizuje, w jakim kierunku podążyć z poszczególnymi postaciami.

Wczytywanie...

Dziś ton wypowiedzi jest wyraźnie bardziej optymistyczny. Promując film "Crime 101" (naszą recenzję tego tytuły możecie przeczytać TUTAJ), Hemsworth w podcaście "SmartLess" zdradził, że odbył rozmowę z szefem Marvel Studios, Kevinem Feige, na temat dalszych losów nordyckiego boga. Jak stwierdził, istnieje szansa, że jeszcze "kilka razy" wcieli się w tę rolę.

Aktor podkreślił, że studio ma świadomość oczekiwań widowni wobec postaci, która przez lata przeszła wyraźną ewolucję. Od patetycznego wojownika po bardziej autoironiczną figurę. Według Hemswortha trwają rozmowy o tym, aby kolejny krok był ponownie czymś unikalnym i odmiennym w tonie.

W kontekście zmian tonalnych aktor odniósł się do doświadczeń z "Ragnaroku". Produkcja z 2017 roku została przyjęta jako odświeżające otwarcie dla serii, wprowadzając wyraźnie lżejszy, komediowy ton. Jak sam, jednak przyznał w przypadku "Thor: Miłość i grom" twórcy mogli pójść za daleko w stronę humorystycznej konwencji, co spotkało się z mieszanym odbiorem i wyraźną krytyką części fanów.

Na ten moment Marvel Studios nie ogłosiło oficjalnie piątej solowej odsłony przygód Thora. Najbliższy rozdział dla postaci to wspomniane "Avengers: Doomsday", które trafi do kin 18 grudnia 2026 roku.

Źrodło: darkhorizons.com