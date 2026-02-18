Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Walton Goggins i Chloë Grace Moretz w nowym projekcie twórców "Johna Wicka" 0

Walton Goggins zagra główną rolę w komedii akcji "Mister", która jest przygotowywana przez producentów franczyzy "John Wick". Szczegóły w dalszej części artykułu.

Fabuła koncentruje się na mężczyźnie, który budzi się w obcym domu, cały pokryty krwią, bez jasnej świadomości własnej tożsamości. W miarę rozwoju wydarzeń odkrywa, że jego przeszłość upomina się o niego w brutalny sposób. Mężczyzna musi stawić czoła płatnym zabójcom, wśród których znajdują się zarówno dawne partnerki, jak i najlepszy przyjaciel.

Aby przetrwać, bohater łączy siły ze swoją wyobcowaną córką (w tej roli Chloë Grace Moretz), która jak się okazuje również trafiła do rodzinnego "biznesu". Relacja ojca i córki stanie się jednym z kluczowych elementów historii, bo bez odbudowania wzajemnego zaufania nie będą mieli szans na wyjście cało z sytuacji.

Scenariusz napisali Nicki Cortese oraz Nick Inglis.

Na razie nie jest znana data premiery filmu.

Źrodło: Deadline