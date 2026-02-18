Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Nie żyje Tom Noonan. Był gwiazdą kultowego filmu Michaela Manna 0

Zmarł Tom Noonan, ceniony aktor charakterystyczny, dramaturg i reżyser. Miał 74 lata.

Najmocniej zapisał się w historii kina jako Francis Dollarhyde, czyli "Zębowa Wróżka", w filmie "Czerwony smok" w reżyserii Michaela Manna. W jego filmografii znajdują się także role drugoplanowe, które często zapadały w pamięć bardziej niż występy pierwszoplanowych gwiazd. Wystąpił w pamiętnych rolach w "Bohaterze ostatniej akcji", gdzie wcielił się w postać Rippera oraz filmie "Synekdocha, Nowy Jork" w reżyserii Charliego Kaufmana. Zresztą z Kaufmanem współpracował ponownie przy animowanym filmie "Anomalisa", w którym użyczył głosu niemal wszystkim postaciom drugoplanowym.

Poza tym w swoim aktorskim CV ma też taki tytuły, jak "RoboCop 2", "Obietnica", a także legendarny serial "Z archiwum X", gdzie pojawił się, jako John Lee Roche w odcinku "Paper Hearts". Co ciekawe jego występ bywa do dziś wymieniany wśród najlepszych gościnnych ról w historii produkcji. Fani telewizji na pewno będą też miło wspominać jego niezapomniane kreacje w "Hell on Wheels" oraz "12 małpach".

Noonan był jednak twórcą o znacznie szerszym dorobku. W 1994 roku wyreżyserował i zaadaptował własną sztukę teatralną na potrzeby filmu "What Happened Was…", który zdobył Grand Jury Prize na festiwalu Sundance Film Festival.

