"Mumia: Film Lee Cronina" debiutuje z oficjalnym zwiastunem! 0

Warner Bros. zaprezentowało pełny zwiastun wyczekiwanej produkcji, która nosi tytuł "Mumia: Film Lee Cronina". Zapowiedź znajdziecie w dalszej części artykułu.

Fabuła koncentruje się na córce dziennikarza, która znika na pustyni i po ośmiu latach zostaje niespodziewanie odnaleziona. Choć powrót powinien być radosnym wydarzeniem, rodzina szybko odkrywa, że dziewczyna nie jest już tą samą osobą, ponieważ stała się przerażającym mumiopodobnym stworzeniem.

W obsadzie znaleźli się Jack Reynor, Laia Costa, May Calamawy, Natalie Grace, Verónica Falcón oraz Emily Mitchell. Jak łatwo się domyśleć po tytule reżyserem jest Lee Cronin.

Premiera planowana jest na kwiecień 2026.

Oto zwiastun oraz plakat:

Źrodło: Warner Bros. Pictures