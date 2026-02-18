Zwiastun thrillera "The Gates", ostatniego filmu Jamesa van der Beeka 0

Lionsgate opublikowało oficjalny zwiastun filmu "The Gates", thrillera z udziałem Jamesa Van Der Beeka. To ostatnia rola w jakiej wystąpił aktor znany z Jeziora marzeń.

Film śledzi losy trzech przyjaciół, studentów — Dereka, Kevina i Tyona podczas nieudanej podróży samochodowej. Młodzi mężczyźni wybierają nierozsądny skrót przez odległe, zamknięte osiedle. Tam stają się świadkami morderstwa kobiety i zostają uwięzieni za murami. Muszą stawić czoła podejrzliwym mieszkańcom oraz złowrogiemu pastorowi (w tej roli Van Der Beek), który trzyma całą społeczność pod swoim wpływem.

Jak zdradza zwiastun to właśnie pastor jest winny morderstwa. Mówi on: Zostałem wezwany, by poprowadzić tę społeczność, a ci chłopcy chcą nas zniszczyć. Znajdź ich i niech stanie się wola Boża. Następnie trzymając trójkę na muszce dodaje: Widzieliście, co się dzieje, gdy ktoś staje mi na drodze.

The Gates został napisany i wyreżyserowany przez Johna Burra. To jego drugi projekt reżyserski po nadprzyrodzonym thrillerze "Muse" z 2017 roku. W obsadzie znaleźli się także Mason Gooding jako Derek, Algee Smith jako Kevin, Keith Powers jako Tyon, Brad Leland, Elle Evans, Sofia Hublitz, Aliyah Celeste, Natacha Ellie i Randy Wayne.

Film otrzymał kategorią R i trafi do kin w USA 13 marca 2026 roku. Jego polska data premiery nie jest jeszcze znana.

Źrodło: Variety