HBO Max publikuje pełny zwiastun nowego polskiego serialu "Piekło kobiet"

HBO Max prezentuje pełny zwiastun polskiego serialu Piekło kobiet, który opowie o tym jak w świecie zdominowanym przez mężczyzn rozwija się kobieca przyjaźń i solidarność. To współczesna historia o wolności wyboru, wzajemnym szacunku, zrozumieniu i akceptowaniu różnych poglądów.

Mateusz Damięcki, kadr z serialu "Piekło kobiet"

Lata 30. XX wieku. Warszawa – pulsujące serce kraju, miasto kontrastów i nierówności. To świat, w którym kobiety muszą walczyć o własny głos, prawo do wyboru i godność. W samym środku tego burzliwego czasu znajduje się Helena Wróblewska (Agata Turkot), redaktorka pisma matrymonialnego „Fortuna Amandi”. Jej życie zmienia się nieodwracalnie, gdy dowiaduje się o śmierci młodej tancerki rewiowej, która zmarła po nielegalnym zabiegu usunięcia ciąży. W redakcji pozostaje po niej tylko zagadkowy list.

Z każdą kolejną pogłoską o dramatycznych losach innych kobiet, Helena zaczyna odkrywać, że gazeta, którą prowadzi z mężem Maksymilianem (Mateusz Damięcki), może być powiązana z tymi wydarzeniami. W pewnym momencie na jej drodze staje Emil Heckmann (Hubert Miłkowski) – brat zmarłej tancerki, który walczy o sprawiedliwość dla swojej siostry. Razem z Heleną wchodzą w świat, gdzie zakazane pragnienia i hipokryzja splatają się z przemocą, a każda decyzja może kosztować życie.

Poniżej wspomniany zwiastun:

Reżyserką serialu jest Anna Maliszewska. Scenariusz napisały Magdalena Franczuk i Ewa Popiołek. Obsadę uzupełniają Jacek Poniedziałek, Katarzyna Herman, Borys Szyc i Ireneusz Czop.

Premiera Piekła kobiet w serwisie HBO Max już 6 marca 2026 roku. Nowe odcinki tej sześcioodcinkowej produkcji będą pojawiać się w serwisie co tydzień, aż do finału 10 kwietnia.

