"Sonic the Hedgehog 4" - obsadzono aktorkę w roli Amy Rose

Trwa kompletowanie obsady do Sonic the Hedgehog 4, kolejnego filmu opartego na postaciach z gry komputerowej od firmy Sega. Castingi wyłoniły aktorkę, która udzieli głosu Amy Rose.

Angaż w czwartym filmie kasowej serii otrzymała Kristen Bell. Dołącza ona do już gwiazdorskiej obsady, w której znajdują się powracający Jim Carrey, James Marsden, Tika Sumpter, Ben Schwartz (Sonic), Idris Elba (Knuckles) i Keanu Reeves (Shadow).

Sonic the Hedgehog 4 ponownie wyreżyseruje Jeff Fowler, który odpowiada za wszystkie części. Film obecnie ma wyznaczoną datę premiery na 19 marca 2027 roku. Jest to jednak wstępna data. Czy zostanie utrzymana zależne jest od tego jak potoczny się produkcja. Twórcy mają nieco ponad rok na produkcję i postprodukcję, sądzić więc możemy, że ma szansę zostać ona niestety, ale przesunięta.

Amy Rose pojawiła się krótko w scenie po napisach trzeciego filmu o Sonicu. Widzimy ją podczas sceny, w której Sonic ściga się z Tailsem. Nagle niebieski jeż będąc sam zostaje zaatakowany przez grupę Metal Soniców. Ratuje go Rose, dzierżąca swój kultowy młot.

Obecnie niewiele wiadomo o nadchodzącym Sonic the Hedgehog 4. Plotki sugerują, że film mógłby nosić tytuł "Sonic CD", nawiązując do gry z 1993 roku, która wprowadziła podróże w czasie do serii, co Sonic the Hedgehog 3 również zapowiada w scenie po napisach na końcu filmu z 2024 roku.

Sonic the Hedgehog 3 okazał się ogromnym hitem dla Paramount. Film zarobił około 492,2 miliona dolarów na świecie przy szacowanym budżecie 122 milionów, co czyni go najbardziej dochodowym filmem serii.

Źrodło: ComingSoon