Walka o kryptowalutową fortunę w "One Attempt Remaining" - w obsadzie m.in. John Cena 0

Netflix ogłosił trzech nowych członków obsady nadchodzącej komedii "One Attempt Remaining". Odpowiada za nią producent wykonawczy Stranger Things, Shawn Levy.

John Cena "Peacemaker"

Angaże otrzymali John CenaKate McKinnonAimee Carrero. Dołączyli oni do dotychczas jedynej w obsadzie Jennifer Garner. Role całej czwórki trzymane są niestety, ale w tajemnicy.

Film opowie o parze, która lata po burzliwym rozwodzie dowiaduje się, że kryptowaluta, którą wygrali podczas szalonej nocy na rejsie, jest teraz warta… miliony. Problem tkwi jednak w najprostszych rzeczach. Eks małżonkowie nie pamiętają hasła do konta, a dostęp do niego wygaśnie za trzy dni. Bohaterowie mają nie łatwe zadanie. Musza odtworzyć tamten dzień sprzed lat minuta po minucie, aby odkryć hasło do ukrytej fortuny i zrozumieć, dlaczego kiedyś się w sobie zakochali.

One Attempt Remaining wyreżyseruje Kay Cannon, która współtworzyła scenariusz z Joe Boothe i Alexą Alemanni. Levy i Dan Levine są producentami dla 21 Laps, a Nicole King dla Linden Productions. Producentami wykonawczymi są także Cannon, Becca Edelman z 21 Laps, Deanna Barillari, Bergen Swanson i Garner.

Data premiery filmu nie została jeszcze ustalona przez Netflix.

Źrodło: Deadline

