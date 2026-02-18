Walka o kryptowalutową fortunę w "One Attempt Remaining" - w obsadzie m.in. John Cena 0

Netflix ogłosił trzech nowych członków obsady nadchodzącej komedii "One Attempt Remaining". Odpowiada za nią producent wykonawczy Stranger Things, Shawn Levy.

Wczytywanie... John Cena "Peacemaker"

Angaże otrzymali John Cena, Kate McKinnon i Aimee Carrero. Dołączyli oni do dotychczas jedynej w obsadzie Jennifer Garner. Role całej czwórki trzymane są niestety, ale w tajemnicy.

Film opowie o parze, która lata po burzliwym rozwodzie dowiaduje się, że kryptowaluta, którą wygrali podczas szalonej nocy na rejsie, jest teraz warta… miliony. Problem tkwi jednak w najprostszych rzeczach. Eks małżonkowie nie pamiętają hasła do konta, a dostęp do niego wygaśnie za trzy dni. Bohaterowie mają nie łatwe zadanie. Musza odtworzyć tamten dzień sprzed lat minuta po minucie, aby odkryć hasło do ukrytej fortuny i zrozumieć, dlaczego kiedyś się w sobie zakochali.

One Attempt Remaining wyreżyseruje Kay Cannon, która współtworzyła scenariusz z Joe Boothe i Alexą Alemanni. Levy i Dan Levine są producentami dla 21 Laps, a Nicole King dla Linden Productions. Producentami wykonawczymi są także Cannon, Becca Edelman z 21 Laps, Deanna Barillari, Bergen Swanson i Garner.

Data premiery filmu nie została jeszcze ustalona przez Netflix.

