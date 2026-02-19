Apple TV prezentuje zwiastun serialu "Kobiety niedoskonałe" 0

Apple TV prezentuje zwiastun thrillera psychologicznego "Kobiety niedoskonałe". W obsadzie znane hollywoodzkie gwiazdy!

W rolach głównych oraz jako producentki wykonawcze występują laureatki nagrody Emmy, Kerry Washington i Elisabeth Moss. Twórczynią serialu i showrunnerką jest Annie Weisman. Obsadę tworzą także Kate Mara, Joel Kinnaman, Corey Stoll i Leslie Odom Jr.

Serial "Kobiety niedoskonałe" oparty na powieści Araminty Hall o tym samym tytule, opowiada o zbrodni, która burzy życie trzech przyjaciółek. Niekonwencjonalny thriller porusza kwestie poczucia winy i sprawiedliwości, miłości i zdrady oraz wyborów, które na zawsze zmieniają ludzkie życie. Z czasem wychodzi na jaw się, że nawet najbliżsi okazują się kimś innym, niż sądziliśmy.

Oto zwiastun:

Ośmioodcinkowy serial zadebiutuje na Apple TV dwoma pierwszymi odcinkami w środę, 18 marca, a kolejne będą emitowane co środę, aż do 29 kwietnia.

Źrodło: Apple TV+