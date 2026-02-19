Plotka czy prawda? Tom Cruise rozważa Chloé Zhao za kamerą "Mission: Impossible 9" 0

Według niepotwierdzonych doniesień Tom Cruise rozpoczął rozmowy z Chloé Zhao w sprawie realizacji dziewiątej odsłony serii "Mission: Impossible". Informacje, które jako pierwsze pojawiły się w serwisie "Deuxmoi", sugerują, że laureatka Oscara miałaby odpowiadać zarówno za scenariusz, jak i reżyserię projektu.

Z anonimowego źródła cytowanego przez portal wynika, że Cruise miał sam zabiegać o współpracę z Zhao, a twórcy mieli już pracować nad zarysem fabuły. Scenariusz rzekomo jest w przygotowaniu. Na ten moment żadne z zaangażowanych nazwisk ani studio nie odniosły się oficjalnie do tych doniesień.

Ewentualne zaangażowanie Zhao oznaczałoby wyraźne przesunięcie akcentów w jednej z najbardziej rozpoznawalnych serii kina akcji. Marka przez ostatnią dekadę była kreatywnie kształtowana przez Christophera McQuarrie'a, który wyreżyserował cztery ostatnie części cyklu i stał się jego kluczowym architektem. Reżyserka ma już doświadczenie w pracy przy wysokobudżetowym widowisku gatunkowym, ponieważ w 2021 roku stanęła za kamerą filmu "Eternals" dla Marvel Studios. Od tamtej pory wielokrotnie sygnalizowała otwartość na dalsze projekty w obrębie kina komercyjnego.

Przyszłość franczyzy pozostaje przedmiotem branżowych analiz również z powodów finansowych. Ostatnia odsłona wygenerowała ok. 600 mln dolarów wpływów z globalnego box office’u, jednak jej budżet miał przekroczyć 400 mln dolarów. Znaczący wzrost kosztów wiązano m.in. z pandemicznymi opóźnieniami oraz zmianami w harmonogramie produkcji. Wprowadzenie nowego twórcy mogłoby sygnalizować chęć przeformatowania modelu produkcyjnego i znalezienia bardziej zrównoważonej ścieżki dla dalszego rozwoju marki.

Źrodło: Deuxmoi