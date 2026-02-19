Ruszyły zdjęcia do filmu o Adamie Małyszu! 0

25 lat po przełomowym zwycięstwie Adama Małysza w Turnieju Czterech Skoczni ruszyły zdjęcia do filmu fabularnego "Adam" – nowej produkcji East Studio, opartej na faktach z życia najwybitniejszego polskiego skoczka narciarskiego. To opowieść, która odsłania kulisy jego drogi na szczyt – pełnej wyzwań, rozterek i decyzji, które mogły zakończyć karierę polskiej legendy, zanim ta na dobre się rozpoczęła.

Wczytywanie...

W styczniu 2026 roku minęło 25 lat od przełomowego zwycięstwa Adama Małysza w Turnieju Czterech Skoczni – pierwszego w historii polskiego skoczka. To właśnie te wydarzenia zapoczątkowały małyszomanię, fenomen, który wyprowadził skoki narciarskie z niszy i na lata zatrzymał przed telewizorami całą Polskę. Nie każdy jednak zna początki tej drogi.

W rolę Adama Małysza wcieli się Bartłomiej Deklewa, jeden z najciekawszych aktorów swojego pokolenia, znany m.in. z ról w serialu "Absolutni debiutanci" czy filmach "Światłoczuła" oraz "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej". Aktorstwo Deklewy opiera się na pracy z emocjami i charakterystycznych postaciach, co pozwala mu pokazać szerokie spektrum ludzkich doświadczeń.

Skoki narciarskie to nie tylko to, co widać w telewizyjnych transmisjach. To również presja, wyzwania, chwile samotności oraz momenty, w których wszystko zależy od jednej decyzji. Ten film dotyka właśnie tej niewidocznej strony. To właśnie moja historia. Scenariusz jest mi bliski i czuję, że oddaje ją uczciwie.

mówi Adam Małysz

Akcja filmu "Adam" rozgrywa się, zanim skoki narciarskie stały się zimowym sportem narodowym, a nazwisko Małysza poznała cała Polska. To opowieść o młodym sportowcu z Wisły, który mierzy się z presją, zwątpieniem i odpowiedzialnością – nie tylko na skoczni, lecz też w życiu prywatnym. ‌

To historia o dojrzewaniu i o człowieku z krwi i kości, który potrafi się zgubić, ale nie przestaje iść dalej. Chcę, żeby film był szczery, bliski codzienności i realiom Polski końca lat dziewięćdziesiątych.

mówi reżyser filmu Tomek Matuszczak

Okres zdjęciowy potrwa trzy miesiące. Zdjęcia realizowane będą m.in. w Warszawie, Oberstdorfie, Szczyrku oraz w Wiśle.

Jest to duże wyzwanie produkcyjne: odtwarzamy zimowe realia końca lat 90. i realizujemy sceny skoków tak, by widz zobaczył ten sport inaczej niż w telewizyjnych transmisjach – emocjonalnie i z bliska.

mówi w imieniu producentów Maciej Rzączyński, CEO East Studio

W rolę Adama Małysza wciela się Bartłomiej Deklewa, Izabelę Małysz gra Maja Szopa, postać Apoloniusza Tajnera kreuje Paweł Koślik, a Tomasz Kot wciela się w rolę Ediego Federera. W filmie wystąpią także m.in. Ireneusz Czop, Andrzej Kłak, Piotr Głowacki oraz Dorota Pomykała.

Jak zapowiadają producenci, film "Adam" trafi do kin w 2027 roku. Za dystrybucję odpowiadaMonolith Films.

Źrodło: Materiały prasowe East Studio