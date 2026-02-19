Soderbergh krytykuje Walta Disneya za anulowanie spin-offu "Gwiezdnych wojen" 0

Steven Soderbergh publicznie skrytykował decyzję Disneya o porzuceniu projektu "The Hunt for Ben Solo", czyli filmu rozwijanego wspólnie z Adamem Driverem, który miał przywrócić na ekran postać Kylo Rena.

Jak ujawniono pod koniec ubiegłego roku, gwiazda nowej trylogii "Gwiezdnych wojen" oraz Soderbergh przez ponad dwa lata pracowali nad projektem w ścisłej tajemnicy. Scenariusz rozwijał Scott Z. Burns, a pomysł uzyskał aprobatę kierownictwa Lucasfilm. Ostatecznie jednak film został wstrzymany na etapie oczekiwania na zielone światło ze strony Disneya.

Projekt miał być gotowy do wejścia w fazę produkcyjną, co czyni decyzję o jego anulowaniu bezprecedensową w historii studia odpowiedzialnego za markę. Z informacji przekazanych przez Soderbergha wynika, że zarząd Disneya (w tym Bob Iger i Alan Bergman) odrzucił film, argumentując, iż "nie wierzą, że Ben Solo mógłby żyć".

W rozmowie z BKMAG reżyser nie krył rozczarowania. Podkreślił, że on, Driver oraz współpracownicy poświęcili projektowi dwa i pół roku nieodpłatnej pracy. Jak zaznaczył, spodziewał się dyskusji o budżecie i skali przedsięwzięcia, jednak według jego relacji, do takich rozmów w ogóle nie doszło.

Powiedziano nam jedynie: "Nie sądzimy, by Ben Solo mógł żyć". I to wszystko" – stwierdził Soderbergh, dodając, że sytuacja jest "szalona" i że wszyscy zaangażowani czują się rozczarowani. Film miał rozwinąć wątek przetrwania Kylo Rena po wydarzeniach z widowiska "Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie", gdzie bohater po akcie odkupienia ponosi śmierć. Driver już wcześniej sugerował, że widzi w tej postaci "niedokończone sprawy", co stało się impulsem do rozpoczęcia prac koncepcyjnych.

Według doniesień, pomysł spodobał się ówczesnej prezes Lucasfilm Kathleen Kennedy oraz członkom kierownictwa studia, w tym Dave'owi Filoniemu, który obecnie pełni funkcję prezesa Lucasfilm. Decyzja Disneya o odrzuceniu projektu zapadła jednak na wyższym szczeblu korporacyjnym.

