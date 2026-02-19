Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Chudy i Buzz powracają! Oficjalny zwiastun "Toy Story 5" 0

Pixar ujawnił oficjalny zwiastun Toy Story 5, kontynuacji swojej najdłużej trwającej franczyzy. Zapowiedź znajdziecie w dalszej cześci artykułu.

Zwiastun przedstawia Chudego oraz Buzza w misji ratowania Bonnie przed nowym tabletem Lilypad. Towarzyszą im między innymi Jessie, Forky, Cienki, Rex, Pan Bulwa, Hamm oraz armia Buzzów Astrali, którzy muszą powstrzymać technologie przed przejęciem kontroli nad dzieciństwem.

W swoich rolach głosowych powracają Tom Hanks i Tim Allen, a także Joan Cusack, Blake Clark i Tony Hale. Nowymi głosami w uniwersum są Greta Lee i Conan O'Brien.

Film reżyseruje i napisał scenariusz Andrew Stanton, weteran studia Pixar.

Premiera animowanego widowiska 19 czerwca 2026 roku.

Źrodło: Pixar