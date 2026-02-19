Chaos II wojny światowej w zwiastunie filmu "Peaky Blinders: Nieśmiertelny" 0

Netflix ujawnił pełny zwiastun Peaky Blinders: Nieśmiertelny, filmu kontynuującego wątki z popularnego serialu o tym samym tytule. Obraz przed premierą w streamingu trafi na parę dni do kin.

Cillian Murphy ponownie wciela się w rolę Tommy’ego Shelby’ego. W obsadzie są także Rebecca Ferguson, Tim Roth, Sophie Rundle, Ned Dennehy, Packy Lee, Ian Peck, Jay Lycurgo, Barry Keoghan i Stephen Graham.

Akcja filmu rozgrywa się w Birmingham w 1940 roku, w samym środku II wojny światowej. Tommy Shelby, zmuszony do powrotu z dobrowolnego wygnania, staje przed najbardziej destrukcyjnym rozrachunkiem w swoim życiu. Stawka jest najwyższa z możliwych, bowiem ważą się losy zarówno rodziny Shelbych, jak i całego kraju. Bohater musi zmierzyć się z własnymi demonami i zdecydować, czy spróbuje ocalić swoje dziedzictwo, czy też pozwoli mu spłonąć doszczętnie.

Tommy Shelby jest złamanym człowiekiem. Żyje na wygnaniu, z dala od całego chaosu i szaleństwa swojego poprzedniego życia. Jego nieślubny syn Duke (Keoghan) stoi teraz na czele Peaky Blinders. Duke i jego gang zostają zwerbowani przez Becketta (Roth), brytyjskiego faszystę. Tommy spędził lata, walcząc twarzą w twarz z faszystami, a sama myśl, że Duke sympatyzuje z nazistami, wystarcza, by zmusić go ponownie na wejście na gangsterską drogę.

Tom Harper reżyseruje film, który jest kontynuacją sześciosezonowego serialu zakończonego w 2022 roku.

Peaky Blinders: Nieśmiertelny do kin trafi 6 marca, a 20 marca zadebiutuje na Netflix.

Źrodło: Netflix