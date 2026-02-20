Pierwszy zwiastun 3. sezonu "Rodu smoka" 0

HBO długo nie da żyć widzom bez produkcji spod znaku Gry o tron. Kończy się emisja pierwszego sezonu Rycerza Siedmiu Królestw i dostajemy pierwszą zapowiedź 3. sezonu Rodu smoka. Premiera nowych odcinków latem.

Nadchodzący trzeci sezon ma być największym w historii serialu. Obejmie on cztery ważne wydarzenia z książki, m.in. ważną z perspektywy fabuły bitwę w Gardzieli. Mówi o niej końcówka drugiego sezonu, która wywołała po emisji falę niezadowolenia. Widzowie skarżyli się bowiem na to, iż finał drugiej serii nie był prawdziwym finałem, a jedyne zwiastunem następnego sezonu, ponieważ prowadził do walki, która ostatecznie nie została pokazana.

Trzeci sezon będzie przedostatnim. Twórcy i HBO Max niedawno potwierdzili, że serial zakończy się czwartym sezonem.

Poniżej wspomniany zwiastun:

Akcja Rodu smoka rozgrywa się na 200 lat wstecz do wydarzeń z Gry o tron. Dynastia Targaryenów jest u szczytu potęgi z ponad piętnastoma smokami pod swoim jarzmem. Król Viserys zrywa z wielowiekową tradycją, mianując swoją córkę – Rhaenyrę – dziedziczką Żelaznego Tronu. Kiedy jednak rodzi się syn władcy, dwór jest zszokowany, gdy Rhaenyra zachowuje status spadkobierczyni. Społeczność królestwa zostaje podzielona. To początek brutalnej wojny domowej o sukcesję, znanej później jako „taniec smoków”.

W trzecim sezonie „taniec smoków” trwa, a wrogie frakcje stawiają sobie czoła na wodzie, lądzie i w powietrzu. Nie obejdzie się bez zdrad, ofiar i zwrotów akcji.

Ród smoka powróci z trzecim sezonem w czerwcu 2026 roku. Dokładną datę HBO poda w późniejszym terminie.

Źrodło: HBO Max