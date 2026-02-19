Zapowiedź "Reminders of Him. Cząstka Ciebie, którą znam" - adaptacji bestsellerowej powieści Colleen Hoover 0

Zapraszamy do obejrzenia polskiego zwiastuna filmu Reminders of Him. Cząstka Ciebie, którą znam, produkcji zrealizowanej na podstawie bestsellerowej powieści Colleen Hoover.

Książka sprzedała się w ponad 5 milionach egzemplarzy w USA i 6,5 miliona egzemplarzy na całym świecie i została przetłumaczona na 45 języków.

Kenna Rowan (Maika Monroe) została uznana za winną wypadku w której zginął jej chłopak. Po odbyciu kary wraca do rodzinnego miasta, zdeterminowana, by ponownie nawiązać kontakt ze swoją córeczką. Przeszłość nie daje jednak o sobie zapomnieć. Ludzie, którzy wychowują jej córkę nie dają Kenny szansy na odzyskanie relacji z dzieckiem. Jedyną osobą, która nie zamknęła przed nią całkowicie drzwi, jest Ledger Ward (Tyriq Withers), lokalny właściciel baru. Przyjaźń przeradza się w uczucie, pomimo otaczającej ich presji.

Reżyserką jest Vanessa Caswill na podstawie scenariusza Hoover i Lauren Levine.

Źrodło: UIP