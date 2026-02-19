Przyjaźń, odwaga i różnice, które mogą łączyć w zwiastunie animacji "Pan Ryba" 0

Pan Ryba to animacja dla najmłodszych widzów o przyjaźni, odwadze i różnicach, które mogą łączyć. Dystrybutor ujawnił polską zapowiedź.

Pan Ryba chce tylko jednego: żeby wszyscy dali mu święty spokój. Konik morski Isia odwrotnie – pragnie wszystkiego doświadczyć, wszystko zobaczyć i wszystkich poznać. Gdy wskutek serii nieporozumień wyruszają razem w podróż, zaczyna się wielka przygoda, która wywraca ich spokojne (i niespokojne) życie do góry płetwami.

W polskiej wersji językowej tytułowemu Panu Rybie głosu użycza Piotr Gąsowski. Jako konik morski Isia partneruje mu znana z wielu popularnych seriali Aleksandra Adamska, dla której jest to debiut w dubbingu. Autorem polskich dialogów jest Bartek Fukiet.

Pan Ryba jest adaptacją bestsellerowego w Stanach Zjednoczonych cyklu książek obrazkowych dla dzieci (The Pout-Pout Fish). Ta historia pióra Deborah Diesen znalazła się na liście dziesięciu najlepszych książek dla dzieci roku 2008 magazynu Time. Od tamtej pory amerykańskie maluchy regularnie sięgają po opowieści o mrukliwym mieszkańcu podwodnego świata i jego rozgadanej towarzyszce.

Animacja trafi do naszych kin 20 marca 2026 roku.

Źrodło: Forum Film