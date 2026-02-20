Epicka opowieść o władzy, ambicji i cenie korony. "Król i zdobywca" z zwiastunem i datą premiery od Canal+ 0

Canal+ ma coś dla miłośników historii i walki o władzę. Na platformie już za parę dni zadebiutuje widowiskowa produkcja w odcinkach "Król i zdobywca". Opowiada ona o jednym z najbardziej przełomowych momentów w dziejach średniowiecznej Europy – rywalizacji o tron Anglii między Haroldem Godwinsonem a Wilhelmem z Normandii. Twórcy serialu łączą monumentalne sceny bitewne z kameralnym dramatem bohaterów uwikłanych w walkę o władzę, honor i przetrwanie.

"Król i zdobywca"

Akcja tej historycznej serii rozgrywa się w XI wieku, w czasach wielkich politycznych napięć i brutalnych konfliktów o wpływy. Fabuła skupia się na rywalizacji dwóch potężnych postaci, Harolda z Wessex (Harolda Godwinsona) i Wilhelma z Normandii (Wilhelma Zdobywcy), których losy splatają się w dramatycznej walce o koronę i dominację nad królestwem.

Król i zdobywca ukazuje kulisy dworskich intryg, zdrad i sojuszy, ale także prywatne dramaty ludzi, którzy, mimo swojej pozycji, pozostają uwikłani w emocje, rodzinne konflikty i własne słabości. Twórca serialu, Michael Robert Johnson, łączy na ekranie realizm historyczny z dynamiczną narracją, przedstawiając zarówno brutalność epoki, jak i mechanizmy rządzące ówczesną polityką. To wspaniała propozycja dla miłośników historii podanej w przystępny i wciągający sposób.

W głównych rolach występują aktorzy znani z głośnych seriali i filmów historycznych, którzy nadają postaciom wielowymiarowość i psychologiczną głębię. James Norton i Nikolaj Coster-Waldau to charyzmatyczni aktorzy, świetnie oddający złożone charaktery swoich bohaterów. Na ekranie będzie można zobaczyć również Emily Beecham, Clémence Poésy, Juliet Stevenson, Eddie Marsana i Jean-Marc Barra.

Twórcy serialu postawili na autentyczność, zarówno w kreowaniu bohaterów, jak i scenografii czy kostiumów, dzięki czemu widzowie mogą zanurzyć się w realiach średniowiecznego świata.

Król i zdobywca będzie dostępny w CANAL+ od poniedziałku 23 lutego 2026 roku. Pierwszy sezon liczy osiem odcinków, z których co tydzień udostępniane będą dwa kolejne.

Źrodło: media.pl.canalplus.com