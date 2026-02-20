Zwiastun "Normal" - Bob Odenkirk odkrywa mroczne tajemnice tytułowego miasteczka 0

Magnolia Pictures prezentuje pełny zwiastun filmu akcji z Bobem Odenkirkiem pt. Normal. Aktor będący gwiazdą serialu Zadzwoń do Saula, wciela się w szeryfa odkrywającego przestępcze podziemie w z pozoru spokojnym miasteczku.

Wczytywanie... "Normal"

Akcja filmu przenosi widzów do tytułowego miasteczka Normal — spokojnej, amerykańskiej miejscowości na Środkowym Zachodzie, gdzie wszyscy się znają, a życie toczy się leniwym rytmem. Nowo mianowany szeryf Ulysses (Odenkirk) liczy, że tymczasowa posada pozwoli mu odetchnąć po problemach małżeńskich i moralnych dylematach wyniesionych z wcześniejszej służby. Szybko jednak okazuje się, że Normal skrywa mroczne tajemnice. Gdy nieudany napad na bank burzy pozorną sielankę, Ulysses zostaje wciągnięty w spiralę przemocy i chaosu.

Zwiastun pokazuje, jak spokojna fasada miasteczka pęka, a szeryf musi stanąć do brutalnej walki, by ochronić mieszkańców — i odkryć prawdę, która nigdy nie miała ujrzeć światła dziennego.

Henry Winkler, Lena Headey, Ryan Allen, Billy MacLellan, Brendan Fletcher, Peter Shinkoda i Jess McLeod uzupełniają obsadę w filmie, który miał premierę na festiwalu w Toronto w ubiegłym roku i spotkał się z pozytywnymi recenzjami. Ben Wheatley stanął za kamerą, a Derek Kolstad napisał scenariusz.

Kinowa premiera Normal w USA odbędzie się 17 kwietnia 2026 roku. Polską dystrybucją filmu zajmie się M2 Films, które podaje datę premiery na 24 kwietnia.

Źrodło: Dark Horizons, Magnolia Pictures