Kara Young i Mallori Johnson jako poparzone bliźniaczki w zwiastunie dramatu "Is God Is" 0

Amazon MGM Studios prezentuje zwiastun Is God Is, filmu będącego filmową adaptacją nagradzanej sztuki teatralnej dramatopisarki, a teraz również reżyserki Aleshei Harris.

Wczytywanie... "Is God Is"

Kara Young i Mallori Johnson grają bliźniaczki będące w centrum historii. Obie mają oszpecające blizny po oparzeniach. Młode kobiety od swojej matki, nazywanej "Ona" albo "Bóg" dostają rozkaz zabicia swojego ojca, a jednocześnie oprawcy. To jemu bowiem zawdzięczają te blizny. Siostry udają się do Doliny, by stawić czoła "Człowiekowi" i jego nowej rodzinie. Muszą zdecydować, czy szukać zemsty, czy okazać litość. Po drodze spotykają wiele barwnych postaci, które pomogą podjąć im decyzję co do "Potwora".

Poniżej wspomniany zwiastun:

W rolach głównych występują także Vivica A. Fox jako matka obu dziewczyn, Erika Alexander jako kaznodziejka, Mykelti Williamson jako podejrzany prawnik, Janelle Monáe jako nowa żona ojca dziewczynki oraz Sterling K. Brown jako ojciec.

Tessa Thompson, Kishori Rajan, Riva Marker, Janicza Bravo i Harris produkują film, który wejdzie do amerykańskich kin 15 maja 2026 roku. Is God Is dotychczas nie ujrzał światła dziennego na żadnym z festiwali i nie zapowiada się na to. Po kinowej premierze prawdopodobnie trafi na platformę Amazona – Prime Video. Data tego debiutu nie jest jeszcze znana.

Źrodło: firstshowing.net