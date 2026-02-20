Gabriel Basso chciałby zakończyć już wątek swojej postaci w "Nocnym agencie" 0

Gabriel Basso, który od pierwszego sezonu Nocnego agenta wciela się w agenta Petera Sutherlanda, w jednym z ostatnich wywiadów zdradził, iż chciałby, aby historia Petera się już zakończyła. Uważa, że serial mógłby teraz skupić się na innym protagoniście.

Gabriel Basso, "Nocny agent"

Basso opowiadał o swojej przyszłości w popularnym serialu Netflixa. Aktor wyraził chęć zakończenia historii swojej postaci i odejścia od serialu.

Podczas promocji trzeciego sezonu Nocnego agenta, którego premiera odbyła się 19 lutego, Basso został zapytany, czy wie coś o planowanym zakończeniu serialu. Aktor w odpowiedzi przyznał, że praca przy serialu dała mu „bezpieczeństwo zatrudnienia”, wyraził też radość z tego, iż Peter ma własny wątek w historii, jednak na koniec podkreślił, że nie chciałby wcielać się w tego bohatera dłużej niż to konieczne.

Nie chcę być tym zawodnikiem, którego oglądasz i mówisz: "Stary, powinieneś był zakończyć karierę sześć walk temu". powiedział Basso.

W dalszej rozmowie Basso wyraził nadzieję, że twórcy pójdą za jego pomysłem, którym jest zmiana głównego bohatera. Aktor chciałby by przyszłe sezony podążały za innym protagonistą.

Chcę, żeby ludzie mogli obejrzeć jeden sezon i skończyć w miejscu, gdzie myślą: Idealnie. Ta historia jest opowiedziana. dodał aktor.

Basso nie jest jedynym, który uważa, że Nocny agent może kontynuować z innym protagonistą na czele. W rozmowie z portalem Variety w zeszłym roku, showrunner Shawn Ryan podkreślił, że serial nie podąża ściśle za Basso ani jego postacią. Powiedział: Serial nazywa się "Nocny agent", a nie "The Gabriel Basso Show". Ryan przyznał wtedy, że może nadejść moment, gdy aktor zdecyduje się na inne kreatywne przedsięwzięcia i zostanie wprowadzony "inny nocny agent".

Po słowach Basso i Ryana być może taka zmiana nastąpi już od 4. sezonu. Co o tym sądzicie?

Źrodło: ComingSoon