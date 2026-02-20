Konrad Eleryk w niezwykłym duecie z kenijskim debiutantem. Koniec zdjęć do filmu "Dobre chłopaki" 0

Końca dobiegły zdjęcia do filmu "Dobre chłopaki". Obraz ten to debiut fabularny Igora Priwieziencewa. Opowiada on o dwóch outsiderach, których dzieli niemal wszystko, ale mimo to rodzi się między nimi niezwykła więź.

Dobre chłopaki to opowieść zabierająca widza w emocjonalną, pełną napięcia i humoru podróż, podczas której rodzi się przyjaźń, jakiej nikt się nie spodziewał. Dramat miesza się tu z humorem, a brutalność świata z momentami czułości. Po raz pierwszy w głównej roli na wielkim ekranie zobaczymy Konrada Eleryka. Jego Albert to bohater pełen sprzeczności, niejednoznaczny i daleki od oczywistych schematów. Partneruje mu 15-letni Kenijczyk, Samson Owino Ochieng, absolutne odkrycie tego filmu.

Jak przyznaje reżyser, znalezienie chłopca do roli Salifou było jednym z największych wyzwań tej produkcji.

Dwukrotnie byliśmy w Afryce, żeby spotykać się z dziećmi wybranymi w trakcie castingu. Do ostatniego etapu trafiło dwanaścioro kandydatów w przedziale wiekowym 11-15 lat. Konrad Eleryk przez ponad tydzień uczestniczył w próbach z dziećmi w Nairobi. Wybór nie był prosty, bo trójka z nich była absolutnie niesamowita. Poznaliśmy także dziewczynkę – Ravillę (która zresztą gra w filmie siostrę Salifou). Ale wszyscy czuliśmy, że Samson ma największy "dostęp" do naszego bohatera. Jest niezwykle intrygujący, ma ogromną charyzmę ekranową, poczucie humoru i przede wszystkim nieprawdopodobną intuicję oraz naturalność. To wszystko potwierdził już podczas zdjęć w Polsce. Jego poziom skupienia, profesjonalizm, przygotowanie do roli i rozumienie jej niuansów, zaskoczyły nas wszystkich. Trudno było uwierzyć, że to jego pierwszy raz na planie filmowym. I pierwszy raz w -18 stopniach C mówi Priwieziencew.

Po policyjnym nalocie Albert traci towar i wiarygodność w półświatku. Odzyskanie jednego i drugiego, to kwestia życia i śmierci. Pomoc przychodzi z niespodziewanej strony: od zagubionego, bystrego nastolatka, który widział, kto go okradł. Tak zaczyna się zaskakująca relacja twardziela z samotnym dzieciakiem, która dla obu może okazać się szansą – brzmi oficjalny opis filmu.

Obsadę uzupełniają: Andrzej Konopka, Cezary Pazura, Magdalena Boczarska, Maria Kania, Igor Tajchman, Katarzyna Kozak, Maciej Kosiacki, Igor Kowalunas, Przemysław Przestrzelski, Konrad Szymański, Michał Włodarczyk, Piotr Napierała, Konrad Żygadło i inni.

Film trafi na ekrany kin w 2026 roku, prawdopodobnie w jego drugiej połowie.

Źrodło: Monolith Films