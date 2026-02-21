Nowy film o Venomie oficjalnie potwierdzony! Znamy pierwsze szczegóły 0

Sony Pictures pracuje nad nowym filmem o Venomie — ale nie będzie on przypominał żadnej z trzech wcześniejszych produkcji studia.

Zgodnie z nowym raportem, nowy film o Venomie jest w przygotowaniu, jednak tym razem będzie to film animowany, a nie produkcja aktorska. Co więcej, Sony zatrudniło duet reżyserski Zach Lipovsky i Adam B. Stein, znanych z niedawno wydanego filmu Oszukać przeznaczenie: Więzy krwi, aby stanęli za kamerą projektu.

Tom Hardy — który wcielał się w Eddiego Brocka/Venoma w trzech pierwszych filmach Sony — bierze udział w projekcie w pewnym zakresie. Nie wiadomo jednak, czy oznacza to jedynie rolę producenta, czy też użyczenie głosu głównemu bohaterowi

Na ten moment nie ujawniono nazwiska scenarzysty ani informacji o obsadzie. Najprawdopodobniej film wyprodukują Amy Pascal, Avi Arad oraz Matt Tolmach, którzy pracowali także przy trzech poprzednich odsłonach serii. Postać Venoma zadebiutowała w 1988 roku w komiksie Amazing Spider-Man No. 300.

Od momentu debiutu Venom pozostaje jedną z ulubionych postaci fanów i często jest uznawany za jednego z najbardziej ikonicznych przeciwników Spider-Mana. W 2018 roku Sony wypuściło pierwszy film Venom z Tomem Hardym w roli głównej, a następnie dwie kontynuacje: Venom 2: Carnage oraz Venom 3: Ostatni taniec. Wszystkie trzy produkcje okazały się ogromnymi sukcesami kasowymi, zarabiając łącznie 1,8 miliarda dolarów na całym świecie.

Źrodło: The Hollywood Reporter