Nowy "American Psycho" ma poważne problemy z obsadą 0

W 2024 roku świat obiegła informacja o nowej wersji dramatu American Psycho. W sieci od razu zawrzało, a wybór aktora do roli Patricka Batemana miał być bezproblemowy, przewidywano, że Christiana Bale'a w całkowicie nowej adaptacji powieści Bret Easton Ellis zastąpić będzie chciała kolejka aktorów. Po prawie dwóch latach okazuje się, że producenci mają jednak problem z tym castingiem.

Pierwotnie ogłoszono, że Patricka Batemana zagra Austin Butler. Miał on wygrać pierwszy casting. Była to jednak wiadomość nigdy oficjalnie nie potwierdzona przez Lionsgate. Innym potencjalnym kandydatem był Patrick Schwarzenegger.

Nowe światło na planowaną adaptację rzucił sam pisarz. W niedawnym odcinku podcastu "The Bret Easton Ellis Podcast", autor ujawnił, że kilku "znanych aktorów" odrzuciło propozycję zagrania w filmie. Nie podał on żadnych konkretnych nazwisk.

Kilku znanych aktorów — których nie mogę wymienić — odmówiło. Myślę, że może dlatego, że nie chcą być w butach Christiana Bale’a powiedział Ellis.

Na reżysera adaptacji wybrany został włoski filmowiec Luca Guadagnino. Scenariusz jest autorstwa Scotta Z. Burnsa.

Bale zagrał ikoniczną rolę w filmowej adaptacji z 2000 roku autorstwa Mary Harron, która stała się jednym z najsłynniejszych jego wczesnych dzieł. Bardzo możliwe, że młodzi aktorzy po prostu boją się zmierzyć z tą legendą, aby uniknąć porównań i możliwej porażki.

Fabuła American Psycho koncentruje się na Patricku Batemanie, przystojnym, wykształconym i inteligentnym maklerze z Wall Street. Może poszczycić się on licznymi sukcesami: mieszka w luksusowym apartamencie, ubiera się w najdroższych sklepach. W dzień zarabia fortunę na operacjach giełdowych, w nocy wiedzie drugie życie, o którym wie tylko on sam… i jego ofiary. Patrick jest bowiem seryjnym zabójcą. Czuje się bezkarny i drwi sobie ze wszystkiego i wszystkich. Nikt ani nic nie jest w stanie go powstrzymać.

Źrodło: Dark Horizons