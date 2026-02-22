"K-popowe łowczynie demonów" z wielką wygraną na gali Nagród Annie 0

Wczoraj w Los Angeles odbyła się 53. gala rozdania nagród Annie (Annie Awards).Ceremonia ta jest najważniejszym wydarzeniem w Stanach Zjednoczonych poświęconym branży animacji. We wszystkich nominowanych kategoriach zwyciężyła amerykańska animacja, hit Netflixa K-popowe łowczynie demonów.

K-popowe łowczynie demonów nominowane były w 10 kategoriach i w każdej wygrały, tym samym zdobyły 10 statuetek Annie. Film doceniony został za reżyserię, scenariusz, muzykę, dubbing i w kategoriach technicznych tj. montaż czy projektowanie postaci. Został także uznany najlepszą animacją ubiegłego roku.

Na Netflix animację tą obejrzano ponad 482 miliona raza, a jej ścieżka dźwiękowa odtworzona została około 11 miliardów razy.

W wyniku tego wielkimi przegranymi są Elio od Disney i Pixara z również 10 nominacjami. Nie wygrał ani razu. W jedynej kategorii bez nominowanej również animacji K-popowe łowczynie demonów, Elio przegrał z Pan wilk i spółka 2. Hit kinowy Zwierzogród 2 również wyszedł bez żadnej nagrody, mimo 7 nominacji.

Doceniony został natomiast Arco jako najlepsza niezależna animacja. To najmocniejszy konkurent netflixowego hitu, który podobnie jak on ma szansę na Oscara.

Jeśli chodzi o kategorie serialowe. Tu nie wyłonił się jeden wielki wygrany. Po trzy statuetki zdobyły Miłość, śmierć i roboty, Niepokonani za odcinek ósmy i Częste skutki uboczne za pilot serialu.

Pełna lista zwycięzców TUTAJ.

Źrodło: Deadline, Annieawards.org