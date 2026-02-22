Twórca "Bluey" odpowie za animację dla dorosłych "Deano" 0

Hulu zakupiło prawa do popularnego serialu internetowego "Childish Deano". Ma powstać pełny sezon, na który złoży się osiem pół godzinnych odcinków. Produkcja otrzyma skrócony tytuł, po prostu "Deano".

Twórcy Dean Thomas i David Ferrier będą scenarzystami serialu, a Thomas użyczy głosu Deano. Dołączy do nich nikt inny jak Joe Brumm, twórca australijskiego serialu animowanego, który stał się światową sensacją Bluey. Będzie on producentem wykonawczym projektu. Będzie to jego pierwsza praca przy serialu animowanym, ale dla dorosłych.

Serial opowiada o Deano, żywiołowym, zuchwałym czarującym chłopaku, którego twarda powłoka kryje prawdziwie złote serce. To najbardziej ujmujący, zadziorny chłopak, jakiego kiedykolwiek spotkasz i dorasta w bezwzględnie surowej dzielnicy. Akceptuje wszystkich równo – od lokalnych nastoletnich wyrzutków po szefa policji miejskiej. Sercem serialu jest przyjaźń Deano z Kitem, jego nieśmiałym najlepszym przyjacielem z zamożnej części miasta. Kit jest ślepy na sytuację Deano i przyciąga go jego energia oraz nieustraszony światopogląd przyjaciela.

Hooligan Animation będzie produkować serial w swoich studiach w Brisbane. Serial zostanie wydany przez Hulu w USA, BBC w Wielkiej Brytanii oraz Disney+ na całym świecie. Data jego premiery nie jest jeszcze znana.

Źrodło: Dark Horizons