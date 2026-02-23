"Jurassic World: Liberation" - wyciekł tytuł kolejnej odsłony? 0

Wygląda na to, że uniwersum dinozaurów szykuje się małymi krokami na kolejny rozdział. Według informacji podanych przez fanowski kanał na YouTube "Swrve", w ostatnich dniach zarejestrowano kilka domen internetowych sugerujących tytuł "Jurassic World: Liberation".

Adresy takie jak "jurassicworldliberation.com" przekierowują obecnie na oficjalną stronę franczyzy, co w branży bywa jednym z pierwszych sygnałów przygotowań do ogłoszenia projektu. Jednocześnie należy pamiętać, że tego typu rejestracje często pełnią funkcję zabezpieczenia roboczej nazwy i ostateczny tytuł może jeszcze ulec zmianie.

Poprzednia odsłona, czyli "Jurassic World: Odrodzenie", trafiła do kin w ubiegłym roku i okazała się sukcesem komercyjnym. Film wyreżyserował Gareth Edwards, który dołączył do projektu stosunkowo późno, pracując na gotowym scenariuszu autorstwa Davida Koeppa i przy ustalonych już terminach produkcji oraz premiery. Mimo tych ograniczeń produkcja zarobiła ponad 869 mln dolarów przy budżecie szacowanym na około 200 mln, stając się szóstym najbardziej dochodowym tytułem 2025 roku oraz zdobywając nominację do Oscara w kategorii efektów specjalnych.

Jesienią pojawiły się doniesienia, że o planowanej kontynuacji, w której ponownie na ekranie mają pojawić się Scarlett Johansson, Jonathan Bailey i Mahershala Ali, a także z Edwardsem ponownie za kamerą. Wówczas wskazywano czerwiec 2028 roku jako potencjalną datę premiery.

Na ten moment studio nie potwierdziło oficjalnie rozpoczęcia prac nad kolejną częścią serii. Brakuje również informacji o harmonogramie zdjęć.

