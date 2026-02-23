Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"Jedna bitwa po drugiej" największym zwycięzcą nagród BAFTA. Sensacyjne rostrzygnięcie w kategorii aktorskiej!

Podczas gali BAFTA 2026 największym zwycięzcą okazał się film "Jedna bitwa po drugiej", który zdobył statuetkę dla najlepszego filmu, potwierdzając swoją dominację także w innych kluczowych kategoriach.

Produkcja triumfowała również w wyścigu o nagrody za reżyserię, scenariusz adaptowany, zdjęcia, montaż oraz drugoplanową rolę męską dla Seana Penna. W kontekście sezonu nagród był to werdykt przewidywalny, ale skala zwycięstwa potwierdza mocną pozycję tytułu w kontekście walki o Oscary.

Zgodnie z oczekiwaniami nagrodę dla najlepszej aktorki pierwszoplanowej otrzymała Jessie Buckley za rolę w filmie "Hamnet". Znacznie większym echem odbiły się jednak inne werdykty aktorskie. Robert Aramayo, szerokiej publiczności znany z serialu "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy", zdobył nagrodę dla najlepszego aktora za występ w brytyjskim filmie "I Swear". Co więcej, otrzymał także przyznawaną głosami widzów statuetkę Rising Star. Sam film "I Swear" został dodatkowo wyróżniony za casting.

Wunmi Mosaku odebrała nagrodę za rolę drugoplanową w "Grzesznikach", a produkcja triumfowała także w kategoriach scenariusza oryginalnego oraz muzyki.

W pozostałych kategoriach zwyciężyli: "Wartość sentymentalna" (najlepszy film nieanglojęzyczny), "Zwierzogród 2" (najlepszy film animowany), "Pan Nikt kontra Putin" (najlepszy dokument) oraz "Cień mojego ojca" (wybitny debiut brytyjski).

W nagrodach technicznych nagrodzony został "Frankenstein", który zdobył nagrody za scenografię, kostiumy oraz charakteryzację. "F1" nagrodzono za dźwięk, natomiast "Avatar: Ogień i popiół" otrzymał statuetkę za efekty wizualne.

