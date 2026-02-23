Winona Ryder dołącza do "Wednesday". Ogłoszono obsadę 3. sezonu 0

Świeżo po wiadomości, że rozpoczęto zdjęcia do trzeciego sezonu serialu Netflixa Wednesday, serwis streamingowy opublikował 1-minutową zapowiedź, w której ujawnia obsadę kolejnej serii. Są zaskoczenia!

Największą niespodzianką jest angaż gwiazdy Stranger Things i Soku z żuka – Winony Ryder. Dołącza ona do Wednesday w roli Tabithy, która wydaje się być nową postacią w serii. Klip potwierdza także obsadzenie Evy Green jako siostry Morticii, ciotki Ophelii.

Ujawniono także pozostałe nowe angaże. W 3. sezonie obsadę wzbogacą Chris Sarandon jako Balthazar oraz Noah Taylor jako Cyrus. Na pokładzie są także Oscar Morgan jako Atticus oraz Kennedy Moyer jako Daisy.

Powraca cała paczka Addamsów – Jenna Ortega jako Wednesday Addams, Luis Guzman jako Gomez Addams, Catherine Zeta-Jones jako Morticia Addams, Isaac Ordonez jako Pugsley Addams, Fred Armisen jako wujek Fester, Joanna Lumley jako Babcia, Joonas Suotamo jako Lurch i Victor Dorobantu jako Thing.

Powracający uczniowie Nevermore to m.in. Emma Myers jako Enid Sinclair, Hunter Doohan jako Tyler Galpin, Joy Sunday jako Bianca Barclay, Evie Templeton jako Agnes DeMille, Moosa Mostafa jako Eugene Ottinger oraz Georgie Farmer jako Ajax Petropolus.

Na koniec powracający dorośli to Billie Piper jako Isadora Capri, Liv Spencer jako Varicose oraz Luyanda Unati Lewis-Nyawo jako szeryf Ritchie Santiago.

Zdjęcia w Dublinie, w Irlandii mają trwać przez kilka miesięcy. Premiera w 2027 roku.

Źrodło: Netflix