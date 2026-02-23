"Evangelion" dostanie nowe anime. Yokō Tarō pracuje nad serialem 0

Jedno z kluczowych dzieł anime, seria Neon Genesis Evangelion powraca do formatu, który przyniósł jej sławę w latach 90. – telewizyjnego anime. W Jokohamie podczas wydarzenia z okazji 30-lecia franczyzy ujawniono, że w Studio Khara i CloverWorks powstaje zupełnie nowa seria anime pt. "Evangelion".

Kazuya Tsurumaki, reżyser serii filmów Rebuild of Evangelion oraz "Mobile Suit Gundam GQuuuuuX", poprowadzi projekt razem z Toko Yatabe mającą na swoim koncie Evangelion: 3.0+1.0 Od-nowa. Ponadto twórczyni NieR: Automata Ver 1.1a Yoko Taro pisze scenariusz, a za muzykę odpowie Keiichi Okabe.

Bogato wyobrażona, tematycznie gęsta i tonowo dzika seria twórcy Hideakiego Anno emitowana w latacg 1995-1996 opowiadała o świecie po katastrofie spowodowanej meteorem, który zmiótł z powierzchni Ziemi połowę populacji i wykrzywił jej oś obrotu. Kiedy ludzkości udaje się już częściowo naprawić wyrządzone szkody, Tokio-3 – zmilitaryzowane miasto zlokalizowane na ostatnich suchych obszarach Japonii – atakują dziwne istoty zwane aniołami. Zwykła broń im nie szkodzi, jedynym środkiem obrony stają się biomechaniczne mechy.

Neon Genesis Evangelion do dziś uważany jest za jeden z najlepszych seriali animowanych wszech czasów i wywarł głęboki wpływ na branżę anime i nie tylko.

Wspomniane Rebuild of Evangelion, seria czterech filmów fabularnych opowiadających wydarzenia z serialu z innymi elementami fabularnymi i nowym zakończeniem, została wydana w latach 2007–2021.

