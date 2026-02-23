Brutalny Ghostface w finałowym zwiastunie "Krzyku 7" 0

Paramount Pictures opublikowało finałowy zwiastun nadchodzącego Krzyku 7, który pojawi się w kinach w ten piątek, 27 lutego.

Film według szacunków zmierza na ścieżkę do rekordowego otwarcia serii powyżej debiutu Krzyku VI z 44,5 miliona dolarów.

Gdy w miasteczku, gdzie Sidney Prescott (Neve Campbell) próbuje ułożyć sobie na nowo życie, pojawia się kolejny Ghostface, przeszłość powraca do niej z niepowstrzymaną siłą. Tym razem to nie ona jest celem zabójcy, lecz jej córka Tatum (Isabel May). Aby zapobiec najgorszemu, Sidney będzie musiała ponownie stanąć twarzą w twarz z upiorną maską i zapłacić nadzwyczaj wysoką cenę.

Poniżej wspomniany zwiastun. Prezentuje on Nam Ghostface w akcji i trzeba przyznać, że ten kultowy morderca jest o wiele brutalniejszy niż wcześniej.

Wśród innych powracających są Courteney Cox, Mason Gooding i Jasmin Savoy Brown, a także kilku aktorów, których postacie zginęły w serii w wcześniejszych częściach, w tym David Arquette, Scott Foley i Matthew Lillard. Na pokładzie są także Celeste O'Connor, Asa Germann, McKenna Grace, Sam Rechner, Anna Camp, Joel McHale, Mark Consuelos i Ethan Embry.

Oryginalny scenarzysta Krzyku Kevin Williamson reżyseruje film na podstawie scenariusza własnego i Guya Busicka.

Źrodło: Paramount Pictures