Tom Hanks Abrahamem Lincolnem w filmowej adaptacji "Lincolna w Bardo" 0

Zdobywca Oscara Tom Hanks zagra prezydenta Abrahama Lincolna w nadchodzącej filmowej adaptacji powieści historycznej "Lincoln w Bardo" autorstwa George Saundersa.

Tom Hanks, kadr z filmu "Mężczyzna imieniem Otto"

Oprócz roli 16. prezydenta USA, Hanks będzie także producentem projektu za pośrednictwem swojej wytwórni Playtone wraz z partnerem Garym Goetzmanem. Saunders adaptuje powieść, a reżyserem i producentem jest nominowany do Oscara reżyser Duke Johnson.

Johnson, Paul Young i Devon Young Rabinowitz produkują dla Starburns Industries, a projekt jest pierwszym, który wszedł do produkcji od czasu ogłoszenia funduszu filmowego przez studio. Steven Shareshian, Aaron Mitchell i Saunders będą producentami wykonawczymi. Zdjęcia powstaną w Londynie.

Tak brzmi opis fabuły powieści, na podstawie której powstaje film:

Trwa wojna secesyjna, śmierć codziennie zbiera swe tragiczne żniwo. Pewnego zimowego dnia zabierze też chłopca imieniem Willie, ukochanego synka prezydenta Lincolna. Żałoba rodziców przybierze różne formy. Matka zamknie się w sobie. Ojciec rozpocznie conocne wędrówki do grobowca. Rozdarty między rozpaczą po stracie syna a odpowiedzialnością za kraj i obywateli, chce trwać w złudzeniu, że dziecko wciąż jest z nim. Osieroconego rodzica obserwują zjawy, a wśród nich Willie. Wzajemna miłość przyciąga ich do siebie, ale czy możliwe stanie się spotkanie? Obaj staną wobec bolesnych dylematów. Jak żyć po śmierci tych, których kochaliśmy? Jak odejść i zostawić na ziemi ukochane osoby?

Data premiery produkcji nie jest na razie znana, podobnie jak jej oficjalny tytuł.

Źrodło: Variety, lubimyczytać