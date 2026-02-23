Hulu zamawia pilot reboota "Z archiwum X" od Ryana Cooglera 0

Zapowiedziany prawie rok temu reboot kultowego Z archiwum X dzieje się naprawdę. Serial otrzymał zamówienie od Hulu na pilotażowy odcinek.

Danielle Deadwyler, kadr z filmu "Kontrola bezpieczeństwa"

Za kamerą stanie Ryan Coogler, który na swoim koncie ma Creed: Narodziny legendy, Grzesznicy oraz dwa superbohaterskie filmy Marvela z serii Czarna Pantera. W jednej z głównych ról obsadzona została Danielle Deadwyler. Prawdopodobnie otrzymała ona angaż jako Dana Scully, choć nie zostało to na razie oficjalnie potwierdzone. Kto zagra Foxa Muldera, na razie nie wiadomo.

Dwóch wysoko odznaczonych, ale zupełnie różnych agentów FBI tworzy nieprawdopodobną więź, gdy zostają przydzieleni do długo zamkniętego wydziału zajmującego się sprawami dotyczącymi niewyjaśnionych zjawisk – brzmi oficjalny opis serialu.

Coogler także napisze i będzie producentem wykonawczym pilota pod szyldem Proximity Media. Jennifer Yale będzie showrunnerką i producentką wykonawczą. Sev Ohanian i Zinzi Coogler z Proximity również będą producentami wykonawczymi wraz z oryginalnym twórcą Z Archiwum X, Chrisem Carterem.

Będzie to pierwszy w historii reboot Z Archiwum X, ale nie pierwszy raz, gdy serial powrócił od czasu jego pierwotnego zakończenia w 2001 roku po dziewięciu sezonach. Fox wznowił serial na kolejne dwa sezony w 2016 i 2018 roku, a oryginalne gwiazdy Gillian Anderson i David Duchovny powróciły w głównych rolach. O ich jakimkolwiek udziale w nadchodzącym projekcie na razie nic nie wiadomo.

