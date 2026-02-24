Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

SkyShowtime prezentuje zwiastun filmu dokumentalnego "Edyta Górniak"

Serwis SkyShowtime zaprezentował dziś oficjalny zwiastun oryginalnego filmu dokumentalnego "Edyta Górniak". Już 5 marca obie części tej nowej produkcji dokumentalnej SkyShowtime dostępne będą wyłącznie w tym serwisie.

Za produkcję dwuczęściowego filmu dokumentalnego SkyShowtime "Edyta Górniak" odpowiada Michał Brożonowicz z Constantin Entertainment Polska. Producentką wykonawczą jest Agata Chwaszczewska, a reżyserką Aleksandra Machnik.

"Edyta Górniak" to obok serialu "Krychowiak: krok od szczytu" kolejna polska produkcja dokumentalna realizowana na zamówienie SkyShowtime. Na 2026 rok serwis zapowiedział także premiery innych lokalnych produkcji oryginalnych – trzymającego w napięciu serialu "Morfeusz" oraz kontynuacji historii bohaterów "Ślebody", czyli serialu "Pionek" (tytuł roboczy).

Oto zwiastun produkcji dokumentalnej:

Źrodło: SkyShowtime / Informacja prasowa